Immobilienbewertung im Internet Kostenlose Immobilienbewertung im Internet – taugt das was?

Der Sachverständige Hartmut Häusler aus Plau am See in Mecklenburg-Vorpommern hat diese Immobilie bereits in einem Gutachten durchgerechnet. Ergebnis: 352.527 Euro. Gutachter wie Häusler kalkulieren anders als die Online-Tools aus dem Internet und sie nutzen andere Datenquellen wie etwa die Grundstücksmarktberichte der Gutachterausschüsse aus den Kommunen. Bei Einfamilienhäusern wenden sie in der Regel das Sachwertverfahren an, das mit normierten Baukosten für bestimmte Immobilientypen arbeitet.



Das Ergebnis des Sachwertverfahrens ist ein Verkehrswert, der nicht mit dem Preis zu verwechseln ist, der sich möglicherweise am Markt erzielen lässt. Ein Makler, der die selbe Immobilie einschätzt, käme daher in der Regel zu einem anderen Ergebnis. Im aktuellen Immobilienboom sind viele Käufer bereit, mehr zu zahlen als das Haus oder die Wohnung tatsächlich wert ist. Zwar passt ein Gutachter den Wert einer Immobilie über bestimmte Zu- und Abschläge auch an die jeweilige Marktentwicklung vor Ort an, aber daraus ergeben sich keine Liebhaberpreise.