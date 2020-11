Immobilienboom in der Coronakrise Entsteht jetzt mehr bezahlbarer Wohnraum?

Dazu kommt: In strukturschwachen und ländlichen Regionen wird sogar zu viel gebaut. In 69 der 401 kreisfreien Städte und Landkreise Deutschlands waren es in diesem Zeitraum über 50 Prozent mehr Wohnungen als benötigt. Das schönt das Bild. In Ballungszentren, Großstädten und kleineren Universitätsstädten hingegen wird viel zu wenig gebaut. Alleine 63.000 Wohnungen pro Jahr bräuchte es laut der Studie in den sieben größten Städten Berlin, Hamburg, München, Köln, Stuttgart, Frankfurt am Main und Düsseldorf. In Stuttgart sind zwischen 2015 und 2018 nur 56 Prozent der benötigten Wohnungen errichtet worden, in Köln sogar nur 46 Prozent. Hamburg und Düsseldorf kommen immerhin auf 86 Prozent.