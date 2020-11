Immobilienboom in der Coronakrise Entsteht jetzt mehr bezahlbarer Wohnraum?

Ausgemacht ist aber selbst das nicht. Konstantin Lüttger vom Immobiliendienstleister CBRE könnte sich in diesem Fall sogar eine weitere Verschärfung der Situation auf dem Wohnungsmarkt vorstellen: „Ein wesentliches Element, welches man noch nicht absehen kann, ist, dass wir hier in Deutschland relativ gut durch die Corona-Pandemie kommen.“ Das könne zu einer ähnlichen Situation wie nach der Eurokrise führen, dass junge, gut ausgebildete Fachkräfte aus der EU nach Deutschland kommen – und zusätzlich Nachfragedruck erzeugen. „Faktisch spricht nichts für ein Ende des Booms – wir haben eine massive Unterversorgung, teilweise Leerstandsquoten unter ein Prozent. Wir haben weiter massiven Zuzug und es brennt an allen Ecken und Enden, was Wohnraum angeht.“ Durch Corona sei sogar eher nochmal eine stärkere Nachfrage entstanden. Nicht nur an den Topstandorten, sondern auch darüber hinaus.