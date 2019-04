Immobilienboom: In Frankfurt wird es immer enger

Der Brexit macht sich laut Immobilienexperte Daniel Ritter allerdings noch nicht bei den Kaufpreisen für Wohnimmobilien bemerkbar. „Frankfurt hat seit dem Brexit-Votum international enorm an Aufmerksamkeit gewonnen“, beobachtet Ritter. Der Bedarf an Wohnraum für aus London an den Main übersiedelnde Finanzspezialisten werde zunächst über Vermietung gedeckt – etwa mit möblierten und betreuten Appartements. Viele der Banker hätten anfangs befristete Arbeitsverträge und würden mit dem Kauf einer Wohnung warten, auch weil sie die Lage und dem Immobilienmarkt vor Ort noch nicht so gut kennen.