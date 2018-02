Immobilienausschuss: Druck auf Mieten sinkt

Die Mieten in Deutschland dürften laut einer Analyse der Immobilienbranche bundesweit künftig langsamer steigen als in den vergangenen Jahren. „Die Nachfrage nach Wohnungen wächst derzeit deutlich langsamer als noch vor kurzem“, heißt es in einem Gutachten des Zentralen Immobilienausschusses. Es zögen weniger Flüchtlinge und EU-Bürger nach Deutschland, gleichzeitig würden mehr Wohnungen gebaut.