Immobilienbranche Evergrande auf Zahlung von 13 Milliarden US-Dollar verklagt

Die Fälle waren alle zwischen Ende August und Anfang Dezember aufgenommen worden. In diesem Zeitraum hatten die Finanzaufsichtsbehörden Evergrande bereits mehrmals dazu aufgefordert, das Schuldenproblem zu lösen. Zuletzt hatten Fitch Ratings den Bauträger auf „eingeschränkten Zahlungsausfall“ herabgestuft. Das Unternehmen sei mit seinen begrenzten Mitteln nicht in der Lage, so vielen Gläubigern Geld zurückzuzahlen, zitierte der Bericht einen Evergrande-Manager.