Immobilienexperte Tobias Just „Immobilien schützen nicht per Grundgesetz vor Inflation“

Lange konnten Käufer die stark gestiegenen Immobilienpreise mit günstigen Finanzierungen zumindest etwas kompensieren. Seit Jahresbeginn sind die Zinsen aber stark gestiegen, auf zuletzt gut drei Prozent für eine zehnjährige Zinsfestschreibung. Was bedeutet der Zinsanstieg für Kaufinteressenten?

Viele Haushalte können mit ihrem Einkommen eine Finanzierung nicht mehr tragen, weil sie seit Jahresanfang um mehrere hundert Euro teurer geworden ist. Käufer müssen jetzt anders finanzieren. Vor ein paar Monaten war so ziemlich jede Finanzierung irgendwie darstellbar. Einige sind sogar in sehr große Beleihungsausläufe gegangen, haben also sehr hohe Schulden aufgenommen. Das machen die Banken jetzt nicht mehr mit, aus guten Gründen. Wer ein Haus kaufen möchte, hat nur noch drei Möglichkeiten: Entweder man tilgt weniger und verzögert es so um ein paar Jahre, bis man das Haus abbezahlt hat. Oder man geht in aggressive Preisverhandlungen. Oder träumt den Traum vom Haus etwas kleiner.