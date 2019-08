Immobilienfinanzierung: Baugeld so billig wie nie

All das hat nun zu einem neuen Negativrekord geführt: Niemals in der Geschichte der Bundesrepublik waren die Zinsen für Baufinanzierungen so niedrig wie heute, Immobilienkredite war noch nie billiger zu bekommen. „Derzeit liegen die Zinsen für zehnjährige Darlehen oft deutlich unter einem Prozent pro Jahr, sogar rund 0,5 Prozent sind bei den Bestanbietern möglich“, erklärt Mirjam Mohr, Vorständin beim Finanzierungsvermittler Interhyp. Michael Neumann, Vorstandschef des Finanzierungsvermittlers Dr. Klein, verortet die Zinsen für die günstigsten Angebote für Immobiliendarlehen mit zehnjähriger Zinsbindung ebenfalls auf Rekordtief, allerdings bei 0,61 Prozent.