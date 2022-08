Immobilienfinanzierung Bauzinsen sinken wieder – leider noch kein Grund zum Jubeln

„Im Moment ist die Tendenz bei den Bauzinsen fallend“, sagt Max Herbst von der Frankfurter FMH-Finanzberatung. Auch für Kreditvermittler wie Interhyp stehen die Zeichen vorerst auf Entspannung. „Die Erwartungen an die geplanten Leitzinserhöhungen sind von den Banken bereits weitgehend eingepreist und Konjunktursorgen gewinnen zunehmend an Bedeutung,“ so Mirjam Mohr, Vorständin für das Privatkundengeschäft bei Interhyp.