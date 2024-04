Immobilienfinanzierung Das Haus jetzt kaufen oder warten? Diese Grafiken zeigen das Dilemma

Ob Käufer in Verhandlungen den Preis noch etwas drücken konnten, verraten diese Zahlen nicht. „Nach zwei Jahren Flaute verdichten sich die Anzeichen, dass die Trendwende am Immobilienmarkt erreicht sein könnte“, sagt Immowelt-Geschäftsführer Felix Kusch. „Sollten die Zinsen im Laufe des Jahres weiter sinken, dürfte das die Nachfrage zusätzlich befeuern.“ Die Schnäppchenjagd am Immobilienmarkt dürfte sich also dem Ende nähern. Und auch wenn die Zinsen perspektivisch noch sinken könnten: Billiger wird der Hauskauf wohl nicht.



Lesen Sie auch: Sollte ich auch günstige Kredite schnell tilgen?