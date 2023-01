Immobilienfinanzierung Die besten Bauspartarife

Aber das ist er eben nicht immer. „Ob sich ein Bausparvertrag lohnt, kann leider erst zum Zeitpunkt der Finanzierung beantwortet werden“, sagt Hentschel. In einem Zeitraum von zehn Jahren, das haben die vergangenen zehn Jahre gezeigt, kann viel passieren. Die Zinsen können steigen, aber auch wieder fallen. „Es kommt dementsprechend auf die persönliche Zinserwartung an.“ Allgemein könne man sagen: Ein Bausparvertrag „lohnt“ sich aufgrund der Abschlussgebühren und der niedrigen Verzinsungen in der Regel nicht, wenn das Darlehen nicht in Anspruch genommen werden. Dann seien die Guthabenzinsen niedriger als die Kosten. „Anders sieht es aus, wenn Arbeitgeber vermögenswirksame Leistungen gewähren“, so Hentschel. Auch der Verband der privaten Bausparkassen merkt an, dass sich das Bausparen für viele junge Leute lohnen könnte. Sie bekommen bei Bausparkassen oft einen Bonus, der die Abschlusskosten deckt.