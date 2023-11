Immobilienfinanzierung Die wirksamsten Stellschrauben für den Eigenheim-Traum

Für die Bank ist ein niedrigerer Beleihungsauslauf mit weniger Risiken verbunden. Die größere Sicherheit honoriert sie mit besseren Zinskonditionen. Was dabei aber gilt: Der Zins verbessert sich nur in Fünf-Prozent-Schritten im Bezug auf den Beleihungsauslauf, beispielsweise von 80 auf 75 Prozent. In dem obigen Beispiel – einem Darlehen über 320.000 Euro bei einem Kaufpreis von 400.000 Euro – müssten Käufer also 20.000 Euro mehr Eigenkapital einbringen, um auf einen besseren Beleihungsauslauf zu kommen. So oder so senkt ein höherer Eigenkapitaleinsatz aber den Darlehensanteil, womit auch die Zinskosten sinken.