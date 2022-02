Immobilienfinanzierung Kreditzusage in nur vier Stunden: Europace startet Sofortkreditentscheid für Immobilienfinanzierungen

Kreditvermittler werben damit, die Angebote von mehreren hunderten Banken vergleichen und dem Kunden so das beste Zinsangebot offerieren zu können. In Zeiten steigender Hypothekenzinsen dürfte das für viele Verbraucher an Bedeutung gewinnen. Bei dem Sofortkredit sind Kunden in der Auswahl also noch deutlich eingeschränkter.