Immobilienfinanzierung online berechnen Mieten oder kaufen – Was ist besser?

Mieten oder kaufen? Diese Frage stellen sich in Deutschland aktuell viele Menschen. Die Kombination aus steigenden Mieten und niedrigen Hypothekenzinsen hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass immer mehr Menschen bei der Altersvorsorge vorrangig an Immobilien denken. Insbesondere Mieter sehen sich monatlich beim Blick auf den Kontoauszug mit den hohen Mietkosten konfrontiert, die in vielen Fällen einen erheblichen Anteil des Haushaltsbudgets ausmachen.