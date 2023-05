Immobilienfinanzierung Pause bei Bauzinsen: Sollten Immobilienkäufer jetzt zuschlagen?

Wie schnell sich der Wind am Immobilienmarkt gedreht hat, merkt man daran, dass sich Käufer nun über einen Zinssatz freuen, der in der Niedrigzinsära vor eineinhalb Jahren noch in weiter Ferne schien. Zuletzt lag der Zins für einen Hypothekenkredit mit zehnjähriger Festschreibung im Schnitt bei knapp 3,8 Prozent. Das sind etwa 0,2 Prozentpunkte weniger als noch vor gut zwei Monaten.