Immobilienfinanzierung Warum der Traum vom Eigenheim für viele tatsächlich unerreichbar ist

Je niedriger der Wert ist, desto teurer sind die Immobilienpreise im Verhältnis zum Einkommen. In den frühen 2000er Jahren stiegen die Einkommen stärker als die Preise für Immobilien an, so dass das Verhältnis zulegte. Immobilien schienen für private Haushalte zunächst erschwinglicher zu werden. In den 2010er Jahren drehte sich das Bild und die Immobilienpreise stiegen stärker als die Einkommen an, so dass das Verhältnis wieder abfällt und sich deutlich unter das Anfangsniveau senkt. Die Preiskorrektur am Immobilienmarkt sorgte schließlich dafür, dass das Verhältnis in den jüngsten Quartalen wieder etwas anstieg. Das ist der kleine Haken am Ende der Kurve.