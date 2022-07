Immobilienfinanzierung Was die steigenden EZB-Leitzinsen für Immobilienkredite bedeuten

Sollten die Leitzinsen um einen halben Prozentpunkt steigen, könnte es sein, dass Anleger unruhig werden. Zwar dürfte die EZB gleichzeitig ein Hilfsprogramm für Südeuropa vorstellen. Dennoch könnten Anleger befürchten, dass Länder wie Spanien und Italien unter der Last höherer Zinsen ins Wanken geraten, und könnten sich vermehrt in deutsche Bundesanleihen flüchten. Das würde die Kurse der Anleihen in die Höhe treiben, ihre Renditen drücken – und hätte so auch tendenziell sinkende Hypothekenzinsen zur Folge.