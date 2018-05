Immobilienfirma: Aroundtown verkauft Immobilien für 720 Millionen Euro

DüsseldorfDas Immobilienunternehmen Aroundtown hat Immobilien für 720 Millionen Euro verkauft. Wie der nach eigenen Angaben größte börsennotierte Gewerbeimmobilienkonzern in Deutschland am Dienstag mitteilte, lagen die Veräußerungsgewinne bei 165 Millionen Euro. Die Büro- und Handelsimmobilien seien an verschiedene internationale Investoren sowie Aktienfonds veräußert worden. Die Einnahmen daraus würden in Zukäufe fließen, so das Unternehmen mit Sitz in Luxemburg.