Immobilienfirma Corestate: Mehr Führungsorgane ausgetauscht als beim HSV

Anfang Juni traten die Chefs der Investmentfirma ConValue den Gang nach Canossa an, wie sie es selbst in einem Brief an ihre Anleger bezeichneten. Der Wert ihres Portfolios war seit Jahresanfang um 14 Prozent geschrumpft. Zu einem bedeutenden Teil lag das an der Immobiliengesellschaft Corestate. Zu neun Euro war ConValue eingestiegen. Mittlerweile handelten Corestate-Aktien an der Börse zu weniger als zwei Euro. Heute steht der Kurs sogar nur noch bei etwa ein Euro. In zwölf Monaten hat das Unternehmen mehr als 90 Prozent an Börsenwert eingebüßt. Die ConValue-Chefs entschuldigten sich Anfang Juni mehr oder weniger für das Investment, weil sie sich bei Corestate „über eine Reihe unserer eigenen eisernen Anlagekritieren hinweggesetzt haben“. Eine dieser Regeln lautete: „Beteilige dich nicht an einem Unternehmen, wo in den letzten Jahren mehr Führungsorgane ausgetauscht wurden als beim HSV“.