Immobilienfirma: TLG steigert Wert des Immobilienportfolios

BerlinDie Berliner Gewerbeimmobilien-Firma hat den Wert ihres Immobilienportfolios gesteigert. Die vorläufige Bewertung des bestehenden Immobilienportfolios zum 30. Juni führe zu einem positiven Bewertungsergebnis von rund 400 Millionen Euro, teilt das SDax-Unternehmen mit. Die Wertveränderung ergebe sich zu mehr als 90 Prozent aus in Berlin gelegenen Immobilien. Diese Aufwertung resultiere aus Investitionsprojekten im eigenen Bestand und aus einem Anstieg der Marktmieten hauptsächlich in Berlin. Aufgrund der Neubewertung werde der Wert des Immobilienportfolios unter Berücksichtigung von An- und Verkäufen im ersten Halbjahr 2019 auf rund 4,6 Milliarden Euro von rund 4,1 Milliarden Euro zum 31. Dezember 2018 ansteigen.