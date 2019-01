 Immobiliengeschäft: Deka-Immobilienfonds stemmen Deals im Volumen von 4,5 Milliarden Euro

Danne sprach von einem „rasanten Start“ ins Jahr 2019. In den ersten vier Wochen habe die Deka bereits Fondsanteile für 800 Millionen Euro an Privatkunden verkauft, nach 500 Millionen im Vorjahreszeitraum. Schon seit Jahren begrenzt die Deka den Verkauf neuer Anteile an ihren Publikumsfonds für Privatanleger, weil sie kaum mehr lukrative Investitionsobjekte findet. Auch in diesem Jahr ist das Kontingent für Privatkunden auf 1,1 Milliarden Euro begrenzt und dürfte bald ausverkauft sein.