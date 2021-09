Immobiliengigant Evergrande in Schwierigkeiten Sorge vor einem Knall in China

Aber auch wenn die soziale Stabilität auf dem Spiel steht, ist eine staatliche Rettungsaktion nicht in Sicht. Die Regierung ist schon lange der Meinung, dass in China viel zu oft darauf spekuliert wurde, dass der Staat am Ende schon einspringen wird. „Die Tage garantierter Rettungen sind vorbei“, schrieb das Wirtschaftsmagazin „Caixin“.



Mehr zum Thema: Xu Jiayin, der Chef von Evergrande, war vor vier Jahren der reichste Mann Chinas. Doch wegen Fehlinvestitionen und hoher Schulden gerät sein Immobilienkonzern in die Defensive. Die Anleger verlieren das Vertrauen, in der Zentrale kommt es zu Tumulten.