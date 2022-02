Immobiliengruppe Adler-Leerverkäufer Fraser Perring muss Angaben im Viceroy-Report ändern

Die Verfügung wurde – wie häufig in Mediensachen – in einem Eilverfahren erlassen, in dem Viceroy und Perring nicht angehört wurden. Sie können gegen den Beschluss Widerspruch einlegen. Perring sagte gegenüber Bloomberg, er und Viceroy seien nicht über das Verfahren informiert worden. Niemand habe ihnen erklärt, was an ihrem Bericht falsch sei.



Die Verfügung ist noch nicht vollstreckt und die Formulierungen sind in der Online-Version von Viceroys Bericht weiterhin enthalten. Um sie zu vollstrecken, muss sie Viceroy und Perring zugestellt werden, was sich als schwierig erweisen könnte, da beide nicht in Europa ansässig sind.