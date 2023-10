Immobilieninvestor Jakob Mähren „Für den Immobilienmarkt ist der Zins der schleichende Tod“

Viele Projektentwickler bauen jetzt gar nichts mehr. War diese Entwicklung nicht vermeidbar?

Jeder vernünftige Unternehmer kalkuliert einen schwarzen Schwan ein, also ein Eintreten unwahrscheinlicher Ergebnisse. Aber dass viele Dinge parallel passieren – also dass Zinsen und Baukosten in dem Maße gleichzeitig steigen –, hat der Markt unterschätzt. Was gerade passiert, ist keine Krise wie damals, als die Investmentbank Lehman Brothers pleiteging. Es gab keinen großen Knall, die Krise kam durch die Hintertür. Jetzt beginnt eine neue Realität am Immobilienmarkt. Die Zinsen werden erstmal auf diesem Niveau bleiben, und vielleicht kommt noch eine weitere Mini-Erhöhung.