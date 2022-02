Immobilieninvestor Jakob Mähren „Nicht jede Immobilie ist ein lohnendes Investment“

Mit Neubauten lassen sich höhere Mietrenditen erzielen als mit Bestandswohnungen. Sollten Kapitalanleger also lieber bauen?

Von Nord nach Süd, von Main bis Oder: Neubau kostet überall mehr oder weniger gleich viel. In einer Gegend mit schrumpfender Bevölkerung auf dem Land kostet der Neubau also etwa so viel wie in einem Vorort von Berlin. Da liegt auf der Hand, dass sich der Neubau auf dem Land weniger rechnet. In den Top-7-Standorten und deren Speckgürteln aber sind Neubauten oft ein lohnendes Investment.