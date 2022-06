Immobilieninvestor Wie will die Adler Group verlorenes Vertrauen wieder aufbauen?

Die Adler Group steht an zahlreichen Fronten unter Druck. Unter anderem hatten ihr die Wirtschaftsprüfer der KPMG ihr Testat für den Jahresabschluss 2021 verweigert und wollen nicht mehr mit dem Konzern zusammenarbeiten. Für 2022 muss Kirsten deshalb einen neuen Wirtschaftsprüfer suchen. Ohne Testat, hatte der Verwaltungsratschef geklagt, sei die von hohen Schulden belastete Adler Group von den Bank- und Kapitalmärkten abgeschnitten. Adler steht zudem in der Kritik der Gesellschaft Viceroy des Leerverkäufers Fraser Perring, der dem Konzern unter anderem vorwirft, bei Adler gebe es bei der Bewertung von Immobilien Mängel, diese seien teils künstlich überhöht worden. Die Finanzaufsicht BaFin hat die Bilanzen der Adler Real Estate unter die Lupe genommen, deren Mutter die Adler Group mit Sitz in Luxemburg ist.