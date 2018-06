In Berlins zweitgünstigstem Fünftel der Bezirke liegen die Kaufpreise hingegen enger beieinander und bewegen sich für die Musterwohnung zwischen 195.000 und 207.000 Euro. In der mittleren Preisgruppe werden dann Preise zwischen 208.000 und 228.000 Euro aufgerufen.

In keiner anderen der sieben Großstädte ist der Immobilienkauf günstiger als in Berlin. Das Hauptstadtbeispiel zeigt zudem, dass dort nach Jahren des Booms mittlerweile in den teuren Bezirken Preise aufgerufen werden, die in Städten wie Köln oder Düsseldorf selbst in den teuersten Stadtvierteln wie der Kölner Altstadt oder Düsseldorf-Oberkassel nicht erreicht werden. Dort ist bei 4600 beziehungsweise 4900 Euro je Quadratmeter das Ende der Fahnenstange erreicht.