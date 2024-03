Immobilienkauf Hat die Einzimmerwohnung bald ausgedient?

Und welche Vorteile haben dann Zwei- oder Dreizimmerwohnungen?

Sie bieten viel mehr Flexibilität – und damit mehr Sicherheit. Ich kann die Wohnung trotzdem an Studenten vermieten, oder an ein junges Pärchen, eine kleine Familie. Ich kann die Wohnung irgendwann auch einmal selbst nutzen und ich spreche bei einem Verkauf den Kapitalanleger sowie den Eigennutzer an. Bei einer Einzimmerwohnung spreche ich in der Regel nur Kapitalanleger als mögliche Käufer an.