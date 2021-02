Immobilienkauf Mama, Papa, helft!

Der Kauf eines Eigenheims erfolgt derzeit überwiegend in jungen Jahren, knapp die Hälfte der Erwerber ist unter 40 Jahre alt. Doch wie gelingt der Sprung in die eigenen vier Wände bei den enorm hohen Preisen für Wohnungen und Häuser? Dem ist der Immobilienvermittler Dr. Klein nachgegangen in einer deutschlandweiten, repräsentativen Umfrage. Dr. Klein befragte Immobilienbesitzer, die in den vergangenen drei Jahren ein Haus oder eine Wohnung gekauft haben. 46 Prozent von ihnen sind erstaunlich jung: nämlich zwischen 18 und 39 Jahren alt. Naturgemäß haben Frau oder Mann da noch nicht die Millionen auf der Seite. Wenn noch Kinder im Spiel sind, ist die Kapitaldecke noch dünn.