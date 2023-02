Immobilienkauf: So viel müssen Sie fürs Eigenheim verdienen

Für unsere Musterrechnung gehen wir davon aus, dass Käufer 20 Prozent des Wohnungspreises und die Kaufnebenkosten aus Erspartem aufbringen. Unter 32.575 Euro an Rücklagen (Chemnitz) geht daher gar nichts. In den Top-7-Städten Hamburg, Berlin, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart und München müssten Käufer ab 100.000 Euro selbst mitbringen – in München sogar fast 159.000 Euro. Zum Vergleich: Das mittlere Nettovermögen in Deutschland (Median, die Hälfte liegt darüber, die Hälfte darunter) soll nicht weit über 70.000 Euro pro Haushalt liegen. Das würde nur in 28 der 50 Städte für das nötige Eigenkapital reichen.