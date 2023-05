Immobilienkauf Weg mit der Grunderwerbsteuer!

Zuletzt, immerhin, preschten die Hessen vor: Sie wollten die Steuer beim erstmaligen Immobilienkauf nicht mehr erheben, sagte der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU). Bis solch eine Reform greift, sollten Käufer ein „Hessengeld“ erhalten: 10.000 Euro pro Erwerber und zusätzlich 5000 Euro pro Kind. Doch bislang sind das nur Versprechen im laufenden Landtagswahlkampf. Hoffentlich läuft es am Ende nicht wie in Hamburg.



Lesen Sie auch: So tief können die Immobilienpreise noch fallen