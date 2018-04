Immobilienkauf: Welche Bundesländer bei den Kaufnebenkosten hinlangen

Brandenburg hat 2015 die Grunderwerbssteuer von 5 auf 6,5 Prozent erhöht. Immobilienkäufer müssen die Maklergebühr von 7,14 Prozent allein tragen. Insgesamt kommen an Kaufnebenkosten maximal 15,64 des Kaufpreises zustande, was im Beispiel 46.920 Euro entspricht. Damit ist Brandenburg in Sachen Kaufnebenkosten das teuerste deutsche Bundesland. Die Kosten für den Notar liegen in allen Bundesländern bei zwei Prozent. Sie werden in den folgenden Bundesländern nicht mehr aufgeführt.

Quelle: Homeday; Stand: April 2018