Immobilienkauf Wo die Preise durch die Decke gehen – und wo sich der Boom bereits abschwächt

Von 401 deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten ist bei elf Prozent das Risiko einer Überhitzung des Immobilienmarktes hoch. Haupttreiber für das Blasenrisiko in diesen Regionen ist das verschlechterte Verhältnis von Einkommen zum Kaufpreis. Von den Top-7-Städten ist in Köln das Risiko am geringsten. Das liegt vor allem daran, dass vergleichsweise wenig neue gebaute Wohnungen auf den Markt kommen. Sinkende Preise sind daher unwahrscheinlich.



Immobilienblasen bilden sich jedoch nicht nur in den Metropolen, sondern auch in der Provinz. Zu den Landkreisen mit dem höchsten Risiko einer Überhitzung zählen Segeberg (Schleswig-Holstein), Ammerland (Bayern) und Heinsberg (Nordrhein-Westfalen). In allen drei Kreisen hat sich das Verhältnis von Einkommen zu Kaufpreis verschlechtert, gleichzeitig wurde zuletzt deutlich mehr gebaut.