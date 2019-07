Immobilienkonzern: Aroundtown will 600 Millionen Euro einsammeln

Aroundtown hatte zuletzt mit dem Kauf von sieben „Center Parcs“-Feriendörfern für rund 900 Millionen Euro Schlagzeilen gemacht. Das Unternehmen hat in diesem Jahr bereits Immobilien für 2,5 Milliarden Euro gekauft, 1,5 Milliarden sollen bis Ende des Jahres noch hinzukommen. Im Juli hat Aroundtown bereits 1,9 Milliarden Euro am Anleihemarkt platziert. Mit dem Trikot-Sponsoring des Fußball-Bundesliga-Aufsteigers Union Berlin will das Unternehmen seinen Bekanntheitsgrad in Deutschland steigern. Aroundtown hält auch 39 Prozent am Wohnimmobilien-Konzern Grand City Properties.