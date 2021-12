Immobilienkonzern: Deutsche Wohnen-Chef Zahn tritt zum Jahresende zurück

Vonovia hatte sich im Oktober nach mehreren vergeblichen Versuchen eine Mehrheit von 86,7 Prozent an der Deutsche Wohnen gesichert. Beiden Unternehmen zusammen gehören mehr als 500.000 Wohnungen im Wert von über 80 Milliarden Euro, der größte Teil davon in Deutschland. Vonovia-Chef Buch will nun die Integration des kleineren Berliner Wettbewerbers angehen.