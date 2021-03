Immobilienkonzern: Deutsche Wohnen verzeichnet nur leichten Ergebnisrückgang

Der Konzern will 2021 angesichts hoher Preise für Bestandsimmobilien vor allem über Neubauten wachsen. „Bei anorganischem Wachstum bin ich sehr zurückhaltend“, sagte Finanzchef Philip Grossem in einer Telefonkonferenz. In den Wohnimmobiliensektor sei auch während der Corona-Pandemie sehr viel Geld geflossen. „Wir haben erneut eine Preissteigerung gesehen“, betonte er: „Die Preise machen es uns zunehmend schwieriger (..) ein Preisgefüge zu finden, in dem wir über den Zukauf von Bestandsimmobilien wachsen können.“ Neubauten seien interessanter.