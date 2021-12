Immobilienkonzern: Evergrande eilt zur Wiederaufnahme von Projekten – Rückzahlung von Schulden droht

In einem Artikel, der am Montag auf seinem WeChat-Account veröffentlicht wurde, erklärte Evergrande, dass es seit Beginn dieses Monats eine Reihe von Wohnungen aus Projekten in 18 Provinzen, darunter Guangdong, Guangxi, Gansu, Shandong und Jiangsu, ausgeliefert hat. Der Artikel enthält mehr als zwei Dutzend Bilder, auf denen nach Angaben des Unternehmens Hauskäufer zu sehen sind, die in diesem Monat Wohnungen in verschiedenen Projekten in Empfang genommen haben.