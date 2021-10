Immobilienkonzern: Evergrande erklärt geplanten Beteiligungsverkauf für gescheitert

Der klamme chinesischen Immobilienkonzern Evergrande ist mit seinen Plänen für einen milliardenschweren Verkauf eines Großanteils an seiner Dienstleistungssparte gescheitert. Evergrande befand sich zuletzt in Verhandlungen, 50,1 Prozent seiner Tochter Evergrande Property Services an den kleineren Rivalen Hopson Development für umgerechnet rund 2,6 Milliarden Dollar zu verkaufen.