Immobilienkonzern : Evergrande schuldet noch Millionenzahlung für Landerwerb

Der wankende Immobilienriese China Evergrande ist auch für einen Landerwerb noch Millionen an Zahlungen schuldig geblieben. Für einen im Juni erfolgten Kauf von Land in der nordöstlichen Millionen-Metropole Changchun müsse umgerechnet eine Summe von 28 Millionen Dollar beglichen werden, teilten die städtischen Behörden am Donnerstag mit.