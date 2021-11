Immobilienkonzern Evergrande stößt weitere Firmenteile ab – S&P schlägt Alarm

Der hochverschuldete Immobilienkonzern China Evergrande will sich mit dem Verkauf von Konzernteilen Luft verschaffen. Um seine Schuldenlast zu verringern, verkauft Evergrande für umgerechnet rund 274 Millionen Dollar seine Anteile am Film- und Fernseh-Streaming-Unternehmen HengTen Network. Dabei nimmt Evergrande nach eigenen Angaben vom Donnerstag einen Verlust in Kauf. Der Immobilienentwickler steht mit mehr als 300 Milliarden Dollar bei Banken und anderen Gläubigern in der Kreide und hat in den vergangenen Wochen mehrfach Fristen für die Zahlung von Anleihezinsen gerissen. Die Ratingagentur S&P warnte vor großen Ausfallrisiken.