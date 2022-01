Immobilienkonzern: Evergrande will mehr Berater zur Krisenbewältigung einstellen

Das Unternehmen erklärte in einer Börsenmitteilung, dass es China International Capital Corp Ltd und BOCI Asia Ltd als Finanzberater und die Zhong Lun Law Firm als Rechtsberater engagieren wolle. Zuletzt hatte eine wichtige Gruppe von internationalen Gläubigern des Unternehmens mit rechtlichen Schritten gedroht, falls China Evergrande nicht dringendere Maßnahmen ergreife.