Immobilienkonzern: Kaisa-Gläubiger fordern bislang keine vorzeitige Rückzahlung

Der chinesische Immobilienentwickler konnte Anleihen im Wert von 400 Millionen Dollar, die am 7. Dezember fällig wurden, nicht bedienen, was eine Gegenverzugsklausel für alle seine Offshore-Anleihen mit Fälligkeit in den Jahren 2023 und 2025 auslöste. Die Ratingagentur Fitch stufte daraufhin Anfang des Monats ihre Bonitätsnoten für den hoch verschuldeten Baukonzern auf „Restricted Default“ (RD) ab. Das ist die zweitniedrigste Stufe und steht kurz vor dem Totalausfall. Kaisa hat nach eigenen Angaben ausländische Anleihen im Volumen von zwölf Milliarden Dollar ausstehen.