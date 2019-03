Immobilienkonzern: LEG-Digitalvorstand wird neuer Konzern-Chef

LEG bekräftigte seine Prognose für das operative Geschäft 2019 mit 338 bis 344 Millionen Euro und für 2020 mit 356 bis 364 Millionen. Dem Konzern gehören mehr als 130.000 Wohnungen in Nordrhein-Westfalen, in denen rund 350.000 Menschen leben. LEG zählt damit zu den größten Vermietern in Deutschland.