Immobilienkonzern: S Immo eröffnet Übernahmerennen um Immofinanz

Das Teilangebot der S Immo liegt damit rascher als gedacht am Tisch. Eigentlich hatte der Konzern eine Fristverlängerung beantragt, die die Behörde bis Anfang Januar gewährt hatte. Mit ihrem Angebot will die S Immo die dem tschechischen Milliardär Radovan Vitek gehörende CPI Property Group überbieten. Die in Frankfurt gelistete Immobiliengesellschaft, die sich bereits bis zu 32 Prozent an der Immofinanz gesichert hat, hatte ein Angebot von 21,20 Euro je Aktie angekündigt. Da auch bei ihr die Frist verlängert wurde, hat sie nun Zeit bis Mitte Januar die Offerte einzureichen.