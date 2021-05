Immobilienkonzern: Übernahmepoker: S Immo erhöht den Druck auf Immofinanz

In diesem Fall würde die S Immo ihre Beteiligungen an der Immofinanz und an der CA Immo verkaufen, sagte Ettenauer. „Wenn es nach verschiedenen Versuchen keine Lösung gegeben hat, dann muss man sich wieder entkoppeln.“ Die S Immo hält mehr als zehn Prozent an Immofinanz und rund sechs Prozent an der CA Immo. Für das CA-Immo-Paket sieht Ettenauer großes Marktinteresse.