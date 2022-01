Immobilienkonzern: Übernahmerennen um Immofinanz läuft noch bis Mitte Februar

Im Bieterrennen um den österreichischen Immobilienkonzern Immofinanz haben die Aktionäre noch bis Mitte Februar Zeit für eine Entscheidung. Die Annahmefrist für das Teilangebot der S Immo verlängere sich von Gesetzes wegen bis zum 23. Februar, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Offerte der S Immo endet damit am gleichen Tag wie das Übernahmeangebot der in Luxemburg ansässigen Immobiliengesellschaft CPI Property Group. Ursprünglich hätte die Annahmefrist für das S-Immo-Angebot am 26. Januar geendet. Möglich ist aber auch, dass die Fristen noch verlängert werden.