Immobilienkonzern: Vonovia behält sich in Energiekrise Kündigungen von Mietern vor

Derweil treibt Vonovia die Suche nach Partnern für Wohnungsbestände in Schweden und Baden-Württemberg voran. Vonovia werde bald in Gespräche mit Investoren eintreten, entsprechende Informationsschreiben seien bereits an Interessenten verschickt worden, teilte das Unternehmen ebenfalls in Dokumenten für den Investoren-Tag mit.