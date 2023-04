Immobilienkonzern Vonovia Die Folgen vom Wahn um Wachstum

Vonovias Meldung klingt gut: Anteile an 21.000 Wohnungen in Baden-Württemberg werden an institutionelle Investoren verkauft. Das Portfolio sei 3,3 Milliarden Euro wert und damit nur rund fünf Prozent weniger als Ende 2022 angenommen. Mit dem Verkaufserlös kann Deutschlands größter Vermieter seine Schuldenlast drücken. Vonovias Aktienkurs ging sofort nach oben. Aber ist die Nachricht wirklich so gut, wie sie klingt?