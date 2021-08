Immobilienkonzern: Vonovia startet neuen Anlauf zur Übernahme von Deutsche Wohnen

Die Angebotsfrist beginne am heutigen Montag und ende voraussichtlich am 20. September 2021 um Mitternacht. Eine Erhöhung des Angebotspreises sei während der Annahmefrist und der Weiteren Annahmefrist unwiderruflich ausgeschlossen. Auch ein drittes Angebot an die Aktionäre der Deutschen Wohnen werde es nicht geben. Vonovia wolle weiter mindestens 50 Prozent der Anteile des Konkurrenten einsammeln. Die letzte Vonovia-Offerte war an dieser Schwelle gescheitert. 52 Euro je Aktie hatte Vonovia da geboten.