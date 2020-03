Immobilienkonzern: Vonovia steigert Ergebnis – Höhere Dividende

Das starke Wachstum verdankt der Dax.-Konzern den Übernahmen von Buwog und Victoria Park sowie der Akquisition des Wohnungsbauunternehmen Hembla in Schweden. Wachstumschancen sieht Vorstandschef Rolf Buch auch in Frankreich. Schon länger liebäugelt er mit Zukäufen in Paris. Der Markt in Deutschland ist sehr kleinteilig, Vonovia kommt hierzulande gerade einmal auf einen Marktanteil von rund zwei Prozent.